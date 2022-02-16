"Что Хачериди сейчас делает? Он индивидуально тренируется, занимается, ждет предложений. Но на предложения "а-ля от Десны" – от клубов с непонятным финансовым положением – он не согласится. И насколько я знаю, если через полгода-год это все не сойдется, то Хачериди повесит бутсы на гвоздь, потому что ему уже 34 года и чем дальше, тем больше он никому не нужен.

Хачериди разговаривал с Суркисом о возвращении в Динамо, – Цыганык

Еще один интересный факт: кроме того, что Хачериди поддерживает форму он, а точнее, его юристы занимаются судебными делами. Ситуация следующая: брестское Динамо должно ему деньги – миллион долларов. Это официально подтвердила Палата по разрешению споров ФИФА. Белорусы не согласны, 8 февраля они подали апелляцию. Как сообщил юрист Хачериди Илья Скоропашкин, решение должно быть до 31 мая 2022 года", – сообщили в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Хачериди большую часть карьеры провел в киевском Динамо, за которое выступал с 2007 по 2018 год. Затем был греческий ПАОК и Динамо Брест, которое он покинул в январе 2021-го из-за задолженности по зарплате.

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником