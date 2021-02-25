Украинский тренер Юрий Калитвинцев стал главным тренером Олимпика, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на полтора года. Нового наставника уже представили команде. В тренерский штаб Калитвинцева войдут пять специалистов: ассистенты тренера Дмитрий Гришко и Яя Туре, тренер по физподготовке Антон Дьяченко, тренер вратарей Владимир Тименко и аналитик-скаут Кирилл Мазур.

Напомним, Калитвинцев начал тренерскую карьеру в ужгородском Закарпатье в 2001 году. На клубном уровне работал в Динамо-2, российских Волге и Динамо. В 2009 году привел сборную Украины U-19 к победе на домашнем чемпионате Европы. Работал асистентон Мирона Маркевича в национальной сборной Украины, а также исполнял обязанности главного тренера "сине-желтых".

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