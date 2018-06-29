Калиниченко: Считаю Андрея Лунина лучшим молодым голкипером Европы

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал переход Андрея Лунина в мадридский Реал.

"Это знаковое событие не только для Андрея Лунина, но и для украинского футбола. Переход любого игрока в мадридский Реал не может быть ординарным.

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Лунин очень талантливый. На него многие клубы претендовали. Андрей правильно сделал, что уехал. Конечно, через день-два, образно говоря, он не станет основным в мадридской команде, но школа Реала даст ему неоценимую пользу.

Если никто не собьет Лунина с верного пути – папа, мама, девушка, футбольные агенты и так далее, то он способен стать номером один и в сборной Украины, и в Реале. Я знаю, о чем говорю. Считаю Андрея Лунина лучшим молодым голкипером Европы", – цитирует Калиниченко footboom.com