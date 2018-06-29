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Калініченко: Вважаю Андрія Луніна найкращим молодим голкіпером Європи

17:42 202 Читать на русском
Калініченко: Вважаю Андрія Луніна найкращим молодим голкіпером Європи
Андрій Лунін / ФФУ

Екс-гравець збірної України Максим Калініченко прокоментував перехід Андрія Луніна в мадридський Реал.

"Це знакова подія не лише для Андрія Луніна, але і для українського футболу. Перехід будь-якого гравця в мадридський Реал не може бути ординарним.

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Лунін дуже талановитий. На нього багато клубів претендували. Андрій правильно зробив, що поїхав. Звичайно, через день-два, образно кажучи, він не стане основним в мадридській команді, але школа Реала дасть йому неоціненну користь.

Якщо ніхто не зіб'є Луніна з вірного шляху – тато, мама, дівчина, футбольні агенти і так далі, то він здатний стати номером один і в збірній України, і в Реалі. Я знаю, про що говорю. Вважаю Андрія Луніна найкращим молодим голкіпером Європи", – цитує Калініченка footboom.com

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