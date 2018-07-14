Калиниченко: Буду болеть персонально за Модрича

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Перед началом чемпионата мало кто ожидал такого финала. Куча команд повылетали, еще не добравшись даже до четвертьфинала, не говоря уже о полуфиналах.

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Хорваты заслужили своей игрой и в группе, и особенно в полуфинале. Против англичан они провели сумасшедший второй тайм и овертайм. Наверное, буду болеть за эту команду в финале.

Французов и хорватов толком никогда не болел, но очень уж симпатичная была команда на этом чемпионате. Персонально за Модрича буду болеть. Очень хочу, чтобы Лука выиграл что-то серьезное. Он будет одним из претендентов на "Золотой мяч". Возможно, в этом сезоне его заслуги по достоинству оценят.

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Французы оставили очень хорошее впечатление. Ровная команда, не яркая, но очень надежная, простая и эффективная. Не без эффектов, конечно. Все-таки Мбаппе, Погба, Гризманн, Жиру. Людей там миллион, которые могут засиять, однако команда играет достаточно строго, без излишеств", – рассказал Калиниченко для Рейтинг букмекеров.

Напомним, финал Мундиаля состоится завтра, 15 июня в Москве. Начало поединка в 18:00.