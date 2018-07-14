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Калініченко: Буду вболівати персонально за Модріча

15:19 5 Читать на русском
Калініченко: Буду вболівати персонально за Модріча
Максим Калініченко / фото з соцмереж

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

"Перед початком чемпіонату мало хто очікував такого фіналу. Купа команд повилітали, ще не діставшись навіть до чвертьфіналу, не кажучи вже про півфінали.

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Хорвати заслужили своєю грою і в групі, і особливо в півфіналі. Проти англійців вони провели божевільний другий тайм і овертайм. Напевно, буду вболівати за цю команду в фіналі.

За французів і за хорватів толком ніколи не вболівав, але дуже вже симпатична була команда на цьому чемпіонаті. Персонально за Модріча вболіватиму. Дуже хочу, щоб Лука виграв щось серйозне. Він буде одним з претендентів на "Золотий м'яч". Можливо, в цьому сезоні його заслуги гідно оцінять.

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Французи залишили дуже гарне враження. Рівна команда, не яскрава, але дуже надійна, проста і ефективна. Не без ефектів, звичайно. Все-таки Мбаппе, Погба, Грізманн, Жиру. Людей там мільйон, які можуть засяяти, проте команда грає досить строго, без надмірностей", – розповів Калініченко для Рейтинг букмекерів.

Нагадаємо, фінал Мундіалю відбудеться завтра, 15 липня у Москві. Початок поєдинку о 18:00.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
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Хорватія
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Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Лука Модріч Лука Модріч ЧС 2018
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