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Модріч: Завтра в Хорватії буде землетрус

14:55 316 Читать на русском
Модріч: Завтра в Хорватії буде землетрус
Лука Модріч / Фото з соцмереж

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

"Якщо Хорватія переможе, в країні це може викликати сейсмічні поштовхи? Нам це приємно. Ми не можемо відчувати більшої радості і гордості, ніж в ті моменти, коли країна радіє. Незважаючи на проблеми, які виникли на нашому шляху. Переможемо або програємо – завтра в Хорватії все одно відбудеться землетрус. Сподіваємося, країна вийде на вулиці і буде святкувати.

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Війна зробила хорватів більш стійкими, наполегливими. Я не хочу говорити про минуле – треба дивитися в майбутнє.

Я зіткнувся в житті з великою кількістю труднощів. Головне – ніколи не здаватися і вірити в себе, продовжувати працювати. Завжди будуть злети і падіння, але треба боротися і намагатися здійснити свою мрію. Ось що рухає мною, це і підвело мене до такого моменту в житті.

Подивимось, що скажу команді перед грою. Я не сиджу і не продумую промови заздалегідь. Скажу хлопцям те, що буду відчувати в той момент. Може, знайду натхнення. У нас склалася добра традиція: збираємося в коло і спілкуємося. Треба зосередитися на грі, залишивши емоції позаду. Треба викластися ще більше, тому що це фінал", – цитує Модріча Чемпіонат.

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Нагадаємо, фінал Мундіалю відбудеться завтра, 15 липня у Москві. Початок поєдинку о 18:00.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
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Хорватія
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Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Лука Модріч Лука Модріч ЧС 2018 Хорватія Хорватія
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Бельгія
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