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Каленчук прокомментировал ситуацию в Беларуси во время пандемии коронавируса

18:37 75 Читати українською
Каленчук прокомментировал ситуацию в Беларуси во время пандемии коронавируса
Максим Каленчук / фото ФК Витебск

Полузащитник Витебская Максим Каленчук рассказал, как в Беларуси переносят пандемию коронавируса COVID-19.

"Ситуация в Беларуси на сегодняшний день такова, что все спокойно. Есть, конечно, те, кто ходит в масках и не выходит из дома. Каждый делает так, как ему удобно со своей стороны. Клуб всячески пытается обезопасить наше пребывание на базе во время тренировок: антисептики, медикаменты, витамины – все для поддержания иммунитета.

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Карантин в Беларуси не наблюдается, все учреждения работают в штатном режиме. Никаких ограничений в сфере услуг тоже не наблюдается. С одной стороны, хорошо, что мы играем и идет чемпионат. Но с другой стороны, здоровье – важнее, это самое главное, что у нас есть. Мы будем делать то, что нам говорят, от нас мало что зависит. Скажут играть – играть", – приводит слова Каленчука Футбол News.

Напомним, Каленчук выступал в Украине за каменскую Сталь, Александрию, Верес, Львов и Рух. Он присоединился к Витебску этой зимой на правах свободного агента.

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Теги
коронавирус Мир Беларусь Максим Каленчук Максим Каленчук Витебск Витебск Украинцы за рубежом
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