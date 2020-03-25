"Все в вагоне пахли спиртом": приключения экс-игрока Карпат в поезде, у пассажиров которого подозревали коронавирус

Бывший вратарь Карпат Максим Кучинский надолго запомнит поездку из Риги в Киев. Он был пассажиром того самого поезда, у пассажиров которого подозревали COVID-19.

Недавно Максим Кучинский, известный по выступлениям в составе Олимпика и Карпат, подписал контракт с латвийским клубом Тукумс 2000. До этого он полгода принадлежал Динамо Батуми, но не сыграл за грузинскую команду ни одного матча.

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На днях информационное пространство Украины подорвала информация о спецрейсе Рига – Киев, которым на родину транзитом через Литву и Беларусь прибыли немало наших граждан. Сообщалось о наличии в поезде большого количества людей с симптомами коронавируса COVID-19, из-за чего всех пассажиров в течение нескольких часов не выпускали из вагонов. Медики обследовали людей, нескольких из которых забрали в больницу. Среди пассажиров того поезда оказался и 31-летний Максим Кучинский, который проехал весь маршрут из Латвии в Киев.

"Находясь в Латвии без футбола, откровенно говоря, начинал по чуть-чуть сходить с ума. Делать было нечего, ведь в стране был "футбольный карантин". Бегал вдоль пляжа, развлекал местных птиц. Поэтому активно искал возможности, чтобы вернуться домой. В клубе не возражали. Когда узнал, что президент организовал специальный поезд из Риги, не упустил возможности воспользоваться этим шансом и отправиться домой, к семье.

Сама дорога из Риги в Украину проходила вполне нормально. Что было забавно, так это антисептики. Побрызгав их на руки, я почувствовал не тот запах, который ожидал. Посмотрел на проводника и спросил: "Это то, что я думаю?". С улыбкой на лице получил ответ: "Да, это почти самогон". В общем, все в вагоне пахли спиртом. Хотя некоторые соседи по вагону и без этого антисептика имели свой.

Еще один момент по дороге, который запомнился, случился в Беларуси. Мы стояли на одной из станций, и я решил открыть окно. Выходить из поезда было нельзя, дверь закрыта – жарко. Стоял в коридоре и опустил верхнее окно. Буквально через секунду ко мне прибежал молодой полицейский и начал кричать, чтобы я его закрыл. При этом на окна, которые были открыты с другой стороны вагона, никто никакого внимания не обращал. Мы прибыли в Украину через 21 час. Задержались и попали в столицу в 17:00. Вроде все было нормально, ждали, пока нас проверят: измеряют температуру и т.д. Как и ожидалось, к нам зашли для проверки люди в костюмах, которые чем-то напоминают персонажей мультфильма "Миньоны". Все прошли проверку, и один из них отрапортовал: в пятом вагоне с температурой все нормально, ничего не обнаружено. Я спокойно взял рюкзак, чемоданчик и пошел к выходу. И тут началось.

Получаю сообщения от друзей со ссылкой на сайт: в вашем поезде каждый второй болен коронавирусом, ситуация плохая, никого из поезда не выпустят и в таком духе. Был шокирован, ведь буквально несколько минут назад врачи говорили, что все хорошо. Меня, конечно, это возмутило, но нужно было ждать. Видели в окно, как всего несколько человек из других вагонов ведут врачи. Один из них, откровенно говоря, выглядел действительно неважно, другие – даже не знаю.

Люди, которые приехали меня встречать, были в шоке, как и все пассажиры моего вагона. Нам ничего не оставалось делать, как сидеть, играть в карты и ждать вердикта. А новости из интернета сыпались далеко не положительные – нас готовили к худшим вариантам. Как минимум, инфекционке. Правда, мы сидели, шутили и не сильно задумывались на эту тему, но негативные мысли все же проскакивали. Через часов пять ожидания нас все же выпустили: подозрения не подтвердились. Людям, которых никто не встречал на вокзале, организовали автобусы, которые должны были доставить их домой. В общем, через 26 часов поездки я был дома, почувствовав совершенно разные эмоции: от радости оказаться в родных стенах, до возмущения в некоторых ситуациях.

Хочу пожелать всем здоровья. Нужно беречь себя, лишний раз не рисковать контактами и тщательно мыть руки. И уверен, что все будет хорошо", – рассказал Кучинский Footboom.

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