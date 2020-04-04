"Каладзе на третьем круге упал в снег, блевал и света белого не видел": Несмачный – о нагрузках Лобановского

Легенда Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный рассказал о тренировках в Динамо во времена Валерия Лобановского.

"При Лобановском у футболистов был совсем другой менталитет, другой подход. А потом в Динамо приехало сколько легионеров... И какого уровня? Если им дать нагрузку Лобановского, то на следующий день они не выйдут на поле. Потому что они не готовы. Привыкли в Бразилии возиться с мячиком в дыр-дыр.

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Когда приехал Леандро, ему дали такие нагрузки, что у него сразу началась крепатура. Он говорит: "Куда я попал?". То же самое с Глебом: он приехал в Динамо, а ему сразу сказали бежать тест Купера. Это все было при мне. Каладзе бежал 5х300, падал в снег, его откачивали, он блевал и света белого не видел. И там была половина таких ребят, которым давали такие нагрузки. Приезжали хорошие футболисты, просто они были не готовы к нашей методике работы", – сказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Андрей – воспитанник симферопольского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1997 году в киевском Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. С "бело-синими" шесть раз выигрывал золото национального чемпионата и завоевал пять Кубков Украины.

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