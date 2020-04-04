toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Каладзе на третьем круге упал в снег, блевал и света белого не видел": Несмачный – о нагрузках Лобановского

16:23 78 Читати українською
"Каладзе на третьем круге упал в снег, блевал и света белого не видел": Несмачный – о нагрузках Лобановского
Андрей Несмачный / Фото из открытых источников

Легенда Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный рассказал о тренировках в Динамо во времена Валерия Лобановского.

"При Лобановском у футболистов был совсем другой менталитет, другой подход. А потом в Динамо приехало сколько легионеров... И какого уровня? Если им дать нагрузку Лобановского, то на следующий день они не выйдут на поле. Потому что они не готовы. Привыкли в Бразилии возиться с мячиком в дыр-дыр.

"Не люблю я быть на побегушках»: Несмачный признался, почему отказался работать в Динамо

Когда приехал Леандро, ему дали такие нагрузки, что у него сразу началась крепатура. Он говорит: "Куда я попал?". То же самое с Глебом: он приехал в Динамо, а ему сразу сказали бежать тест Купера. Это все было при мне. Каладзе бежал 5х300, падал в снег, его откачивали, он блевал и света белого не видел. И там была половина таких ребят, которым давали такие нагрузки. Приезжали хорошие футболисты, просто они были не готовы к нашей методике работы", – сказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Андрей – воспитанник симферопольского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1997 году в киевском Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. С "бело-синими" шесть раз выигрывал золото национального чемпионата и завоевал пять Кубков Украины.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му

blog_ava
Трансфер Шахтера сорвался из-за коронавируса
12:06
371
Теги
Видеоновости Андрей Несмачный Андрей Несмачный Валерий Лобановский Каха Каладзе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
мин
Агробизнес
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук