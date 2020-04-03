"Не люблю я быть на побегушках": Несмачный признался, почему отказался работать в Динамо

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный вспомнил, как в свое время мог оказаться в селекционном отделе киевского клуба.

"Я не захотел работать в Динамо. Мне тогда звонил Михайличенко и предлагал: "Давай, Андрей, в нашу структуру. Можешь пойти или в селекцию, или в U-19". Я сказал, что подумаю.

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В Динамо надо менять весь подход и менеджмент. В каждом отделе должны работать профессионалы, нужно учиться и повышать уровень, чтобы механизм работал слаженно. Честь и уважение легендам и людям, которые делали славу Динамо, но быть футболистом и функционером – разные вещи.

Просто сидеть, когда от меня ничего не будет зависеть – не люблю я быть на побегушках. Хочется что-то внести свое, а для этого нужны знания. Я готов учиться и сделать что-то полезное для команды, а просто отбывать номер, получать зарплату и просиживать место в офисе – это не для меня", – сказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Андрей – воспитанник симферопольского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1997 году в киевском Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. С "бело-синими" шесть раз выигрывал золото национального чемпионата и завоевал пять Кубков Украины.

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