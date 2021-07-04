"Грали ми тоді з Олександрією. Перед матчем Кобін каже: "Я вирішив не випускати тебе в стартовому складі. Поле втомлене, тобі важко на ньому грати буде. Але обов'язково готуйся до гри. Момент знайдемо, випустимо тебе на заміну. Допоможеш".

Програвали ми вже 0:3, пісню відспівали, як то кажуть. На 83-й хвилині говорить: "Міля, виходь". Відповідаю: "Васильович, я не буду виходити, при всій повазі. Рахунок – 0:3, погода – мінус 7 градусів. Тільки принижуватися перед усією країною..." Я нібито повинен був вийти і показати приклад молодим футболістам. Я і так кожне тренування працював як скажений, всі про це знають.

"Васильович, для чого мені виходити? Ми вже програли гру": Кобін розповів про конфлікт з Мілевським

Заходимо в роздягальню, і він починає кричати, питати у кожного гравця думку щодо гри. Мене запитав останнім. Я сказав, що у нас не було жодної жовтої картки за гру. Якщо приїжджаємо грати з Олександрією, потрібно битися, а не просто відбувати номер. В результаті, Кобін сказав, що він – тренер, а ми – футболісти, тому зобов'язані підкорятися. Цим, як мені здається, він ще сильніше відштовхнув колектив від себе.

Наступного дня я дізнався, що він хоче мене вигнати з команди. Кобін зустрівся з керівництвом і поставив їх перед фактом – або він, або Мілевський. Керівництво відмовилося обирати. Сказав, що до нього зникла довіра. Яка довіра, Васю? Мене всі поважають і люблять. Це було дуже неприємно і не по-людськи. Васю, якщо хочеш залишитися у великому футболі – будь ближчим до гравців, спілкуйся з ними", – сказав Артем Мілевський в ефірі YouTube-каналу Міля.

Нагадаємо, раніше Василь Кобін розповів свою версію конфлікту з Мілевським. Минай повернувся у Першу лігу за рік після виходу в УПЛ. Медіа повідомляли, що у разі пониження в класі, закарпатський клуб припинить своє існування.

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