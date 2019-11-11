Кака назвал условие, при котором Неймар станет лучшим игроком мира

Бывший игрок сборной Бразилии Рикардо Кака поделился мнением о нападающем французского ПСЖ Неймаре.

"Я думаю, что Неймар близок к званию лучшего футболиста мира. Он считается звездой как в клубе, так и в сборной.

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Если ПСЖ сможет выиграть в этом году Лигу чемпионов, а Неймар будет на ведущих ролях, то звание лучшего игрока в мире ему обеспечено. Талант у него, несомненно, для этого есть", – приводит слова Кака FOX Sports.

Напомним, ПСЖ приобрел Неймара у Барселоны в 2017 году. Парижский клуб заплатил за бразильца 222 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Прошлым летом бразилец стремился вернуться в каталонский клуб, но переход так и не состоялся.

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