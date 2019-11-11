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Кака назвав умову, за якої Неймар стане найкращим гравцем світу

14:27 239 Читать на русском
Кака назвав умову, за якої Неймар стане найкращим гравцем світу
Кака та Неймар / фото із соцмереж

Колишній гравець збірної Бразилії Рікардо Кака поділився думкою про нападника французького ПСЖ Неймара.

"Я вважаю, що Неймар близький до звання найкращого футболіста світу. Він вважається зіркою як в клубі, так і в збірній.

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Якщо ПСЖ зможе виграти в цьому році Лігу чемпіонів, а Неймар буде на провідних ролях, то звання найкращого гравця у світі йому забезпечене. Талант у нього, безсумнівно, для цього є", – наводить слова Кака FOX Sports.

Нагадаємо, ПСЖ придбав Неймара у Барселони в 2017 році. Паризький клуб заплатив за бразильця 222 млн євро. Цей трансфер став найдорожчим в історії футболу. Минулого літа бразилець прагнув повернутися в каталонський клуб, але перехід так і не відбувся.

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Рікардо Кака Рікардо Кака Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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