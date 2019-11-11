Кака назвав умову, за якої Неймар стане найкращим гравцем світу

Колишній гравець збірної Бразилії Рікардо Кака поділився думкою про нападника французького ПСЖ Неймара.

"Я вважаю, що Неймар близький до звання найкращого футболіста світу. Він вважається зіркою як в клубі, так і в збірній.

Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо

Якщо ПСЖ зможе виграти в цьому році Лігу чемпіонів, а Неймар буде на провідних ролях, то звання найкращого гравця у світі йому забезпечене. Талант у нього, безсумнівно, для цього є", – наводить слова Кака FOX Sports.

Нагадаємо, ПСЖ придбав Неймара у Барселони в 2017 році. Паризький клуб заплатив за бразильця 222 млн євро. Цей трансфер став найдорожчим в історії футболу. Минулого літа бразилець прагнув повернутися в каталонський клуб, але перехід так і не відбувся.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь