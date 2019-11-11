Неймар поддержал бразильцев Шахтера, пострадавших от проявлений расизма во время матча с Динамо

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на расистский скандал, который случился во время матча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Во время отчетного матча игроки "горняков" Тайсон и Дентиньо стали жертвами расистского поведения болельщиков. Бразильцы не могли сдержать слез. Неймар выразил поддержку своим соотечественникам.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

"Нет расизму", – написал Неймар, сделав репост поста Алана Патрика об этом инциденте в сторис своего Инстаграма.

Напомним, матч останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана Шахтера Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

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