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Неймар поддержал бразильцев Шахтера, пострадавших от проявлений расизма во время матча с Динамо

00:01 51 Читати українською
Неймар поддержал бразильцев Шахтера, пострадавших от проявлений расизма во время матча с Динамо
Неймар / фото из соцсетей

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на расистский скандал, который случился во время матча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Во время отчетного матча игроки "горняков" Тайсон и Дентиньо стали жертвами расистского поведения болельщиков. Бразильцы не могли сдержать слез. Неймар выразил поддержку своим соотечественникам.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

"Нет расизму", – написал Неймар, сделав репост поста Алана Патрика об этом инциденте в сторис своего Инстаграма.

Напомним, матч останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана Шахтера Тайсона. Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

Шахтер обыграл Динамо в скандальном матче УПЛ с удалением и травмами – команда Михайличенко опустилась на 4-е место

blog_ava
Шахтер – Динамо: где смотреть матч УПЛ
10 ноября
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Теги
Дентиньо Дентиньо Расизм в футболе Тайсон Тайсон Шахтер - Динамо Киев Главное Неймар Неймар Шахтер Шахтер
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