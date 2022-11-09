Кака назвал неожиданного фаворита ЧМ-2022 – сборную страны Восточной Европы
По мнению Рикардо Кака, сборные Бразилии, Аргентины, Франции и Сербии – фавориты ЧМ-2022.
Обладатель Золотого мяча 2007 года в составе Милана Рикардо Кака считает сборную Сербии одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.
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"Отдаю предпочтение Бразилии, потому что наша сборная некоторое время стабильна и готова побороться за золотые медали. У команды есть необходимый опыт, она может справиться с негативными моментами. За последние два года выросли Винисиус, Родриго, Антони и другие. Я не знал Бремера несколько месяцев назад, но он очень силен.
Вслед за Бразилией я поставлю Аргентину и Францию. И, неожиданно, я назову Сербию, которая очень опасна", – приводит слова Кака FantaCalcio, ссылаясь на Gazzetta dello Sport.
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