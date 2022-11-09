Володар Золотого м'яча 2007 року у складі Мілана Рікардо Кака вважає збірну Сербії одним із фаворитів майбутнього чемпіонату світу у Катарі.

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"Віддаю перевагу Бразилії, бо наша збірна уже деякий час стабільна і готова поборотися за золоті медалі. У команди є необхідний досвід, вона може впоратися з негативними моментами. За останні два роки виросли Вінісіус, Родріго, Антоні та інші. Я не знав Бремера ще кілька місяців тому, але він дуже сильний.

Слідом за Бразилією я поставлю Аргентину та Францію. І, несподівано, я назву Сербію, яка є дуже небезпечною", – наводить слова Кака FantaCalcio, посилаючись на Gazzetta dello Sport.

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