Как Шевченко "атаковали" в Риме – видео из закулисья сборной Украины
"Сине-желтые" прекрасно проводят время в Риме, где ожидают четвертьфинальное противостояние с главной командой Англии.
Уже завтра, 3 июля, Украина сойдется на Стадио Олимпико с "Тремя львами". Перед матчем команда Андрея Шевченко прогулялась столицей Италии.
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Наибольшее внимание, ожидаемо, было приковано к наставнику "сине-желтых", который играл в Италии. Болельщики пытались прорваться к Шевченко, "атакуя" его со всех сторон, и даже называли императором Милана. Охрана же позволяла разговаривать или фотографироваться с Андреем только на расстоянии.
Заметим, победитель пары Украина – Англия в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.
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