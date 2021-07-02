"Синьо-жовті" чудово проводять час у Римі, де очікують на чвертьфінальне протистояння з головною командою Англії.

Вже завтра, 3 липня, Україна зійдеться на Стадіо Олімпіко з "Трьома левами". Перед матчем команда Андрія Шевченка прогулялась столицею Італії.

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Найбільша увага, очікувано, була прикута до наставника "синьо-жовтих", який грав в Італії. Вболівальники намагались прорватись до Шевченка, "атакуючи" його зі всіх сторін, та навіть називали імператором Мілана. Охорона ж дозволяла розмовляти чи фотографуватись з Андрієм лише на відстані.

Зауважимо, переможець пари Україна – Англія у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

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