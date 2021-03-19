Состоялись пятничные поединки 17-го тура Первой лиги, среди которых – матчи главных претендентов на выход в УПЛ.. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 17-й тур

Горняк-Спорт – Черноморец – 0:1

Гол: Сухоручко, 74

Кристалл – Агробизнес – 1:4

Голи: Тарасенко, 10 – Шаповал, 16, Слотюк, 34, Когут, 66, Немтинов, 90

Прикарпатье – Оболонь – начало в 16:00

Волынь – ВПК-Агро – начало в17:00

Металлист 1925 – Николаев – начало в 19:00

Игровой день начался с двух параллельных матчей лидеров первенства. Черноморец минимально одолел Горняк-Спорт. Одесситы были более активными в атаке, однако первая половина прошла без голов. А во второй половине Сухоручко, выступающий за Черноморец на правах аренды из Динамо, замкнул фланговую передачу головой и принес важную победу "морякам".

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В другом матче Агробизнес разгромил Кристалл. Тарасенко вывел хозяев вперед, однако Шаповал сравнял счет уже через 6 минут, а Слотюк до перерыва вывел гостей вперед. После перерыва Когут и Немтинов установили окончательный счет, добив соперника.

Таким образом, Черноморец набрал 37 очков и удержался на первом месте, Агробизнес с 34 пунктами остался вторым, оторвавшись от Вереса, который имеет три игры в запасе.

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