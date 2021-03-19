Поєдинок 13-го туру Другої ліги між Балканами та Нікополем запам'ятався дуже цікавою картинкою.

Протистояння було небагатим на моменти, а фінальний свисток зафіксував нулі на табло. Попри це, вболівальники точно мали за чим спостерігати.

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Одразу ж на очі спадає нестандартна кольорова гама поля – світлий та темний зелені відтінки, які так і нагадають газон з перших футбольних ігор на приставках. Помітив цікавинку журналіст Артур Валерко та опублікував скріншот гри у своєму Twitter.

До слова, Балкани розташувались на 11 сходинці групи Б турнірної таблиці Другої ліги з 8 очками. Нікополь, який має на один заліковий бал більше, йде восьмим.

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