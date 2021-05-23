Как Марлос и Зубков запороли два паса Шевченко пяткой – сокрушительный мастер-класс от наставника сборной Украины
12:20 - Читати українською
Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко продолжает "издеваться" над своими подопечными на футбольном поле.
Сборная Украины на сборах в Харькове продолжает подготовку к товарищескому матчу против Бахрейна.
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Главный тренер "сине-желтых" активно работает на поле с подопечными, передавая им свой опыт. Во время одной из тренировок он поиграл с футболистами в квадрат. Достойны внимания два замечательных паса от коуча сначала на Марлоса, а затем на Зубкова. Оба раза футболисты терялись и были не готовы к скрытым передачам.
Напомним, поединок против Бахрейна состоится уже сегодня, 23 мая. Начало встречи в 21:00.
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