Сборная Украины на сборах в Харькове продолжает подготовку к товарищескому матчу против Бахрейна.

Украина – Бахрейн: Шевченко объявил официальную заявку на товарищеский матч

Главный тренер "сине-желтых" активно работает на поле с подопечными, передавая им свой опыт. Во время одной из тренировок он поиграл с футболистами в квадрат. Достойны внимания два замечательных паса от коуча сначала на Марлоса, а затем на Зубкова. Оба раза футболисты терялись и были не готовы к скрытым передачам.

Напомним, поединок против Бахрейна состоится уже сегодня, 23 мая. Начало встречи в 21:00.

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