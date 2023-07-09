"Футбол 24" обсудил все подробности финального поединка Евро-2023 между Англией и Испанией, в котором победили "три льва".

Главным героем встречи стал Джеймс Траффорд, который отразил пенальти на 90+9 и не позволил Испании перевести игру в овертайм. Это позволило Англии установить историческое достижение – выиграть во всех 6 матчах, не пропустив ни одного мяча на турнире.

Англия показала пример Украине, как стоит играть против Испании – "три льва" отказались от контроля мяча и сыграли на контратаках, что позволило получить трофей. Об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет