Как Англия отомстила за Украину, а Трубин отпустил конкурента – революция Саутгейта, исторический бой и вопросы к Ротаню
9 июля 20:12 - Читати українською
"Футбол 24" обсудил все подробности финального поединка Евро-2023 между Англией и Испанией, в котором победили "три льва".
завершено
45’ Кёртис Джонс
90+11’ Морган Гиббс-Уайт
Антонио Бланко 90+10’
45’ Кёртис Джонс
90+10’ Антонио Бланко
90+11’ Морган Гиббс-Уайт
Главным героем встречи стал Джеймс Траффорд, который отразил пенальти на 90+9 и не позволил Испании перевести игру в овертайм. Это позволило Англии установить историческое достижение – выиграть во всех 6 матчах, не пропустив ни одного мяча на турнире.
Англия показала пример Украине, как стоит играть против Испании – "три льва" отказались от контроля мяча и сыграли на контратаках, что позволило получить трофей. Об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter