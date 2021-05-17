"Что касается Реброва, то я давно дружу с его агентом – Шандором Варгой. Мы на неделе общались. Кайрат постоянно пытается переманить Реброва, главная идея клуба – выход в Лигу чемпионов. В Кайрат, как я понимаю, Сергей не очень хочет ехать, ведь уже засветился в Европе.

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Варга сказал, что у Реброва еще год контракта с Ференцварошем. Есть определенные проблемы с руководителями клуба, ведь иногда взлет труднее пережить, чем падение. Впрочем, недопонимания можно решить, а Ребров вполне может продолжить работу в Венгрии.

Конечно, многие клубы интересуются украинским тренером – среди них есть и его бывшие клубы. Тот же Тоттенхэм, который уволил Моуринью и остался без главного тренера. У Сергея очень хорошие отношения с президентом клуба. Не хочу сказать, что Ребров может возглавить Тоттенхэм, но, это моё личное мнение, почему бы им об этом не подумать? Это же касается и Фенербахче. Официальной информации и любых переговоров пока нет, но переезд в Кайрат точно станет шагом назад", – сказал Цыганык.

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