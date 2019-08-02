Кайрат отказался продавать Эсеолу в Саудовскую Аравию

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола мог продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Клуб из Саудовской Аравии Аль-Хазм был заинтересован в трансфере украинского нападающего Кайрата Адеринсолы Эсеолы. Аравийский клуб сделал запрос о трансфере 28-летнего форварда, но получил отказ, сообщает Sportarena.com.

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Напомним, Эсеола выступает за Кайрат с лета 2018-го года. В текущем сезоне в активе украинского нападающего 22 матча за команду из Казахстана во всех турнирах, где форвард забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. После 20 туров Кайрат занимает 2 место в чемпионате Казахстана, а Эсеола возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира.

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