Кайоде забил очередной гол в чемпионате Турции – арендованный форвард Шахтера огорчил одного из лидеров

В 25 туре турецкой Суперлиги Газишехир отобрал очки у Трабзонспора, который претендует на чемпионство.

Чемпионат Турции, 25 тур

Газишехир – Трабзонспор – 1:1

Голы: Кайоде, 53 – Екубан, 22.

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Гости открыли счет в середине первого тайма – Чорекчи прорвался по правому флангу и выполнил классный навес на Екубана, который ударом головой поразил ворота Газишехира. Хозяева отыгрались в начале второго тайма усилиями арендованного у Шахтера форварда Оларенваджу Кайоде. Нигериец также забил головой.

Для Кайоде этот гол стал 9 в текущем чемпионате Турции. После этого матча Газишехир занимает 9 место в турнирной таблице. Трабзонспор – на 2-м.

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