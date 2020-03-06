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Жерсон Родригес заработал пенальти и стал лучшим в матче с Бешикташем – чудо-гол похоронил команду динамовца

22:10 22 Читати українською
Жерсон Родригес заработал пенальти и стал лучшим в матче с Бешикташем – чудо-гол похоронил команду динамовца
Бешикташ одолел команду Жерсона Родригеса / ФК Бешикташ

Бешикташ победил Анкарагюджю (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Турции. Жерсон Родригес, арендованный у Динамо, отыграл весь поединок.

Чемпионат Турции, 25 тур

Бешикташ – Анкарагюджю – 2:1

Голы: Йылмаз, 6 (пен) Льяич, 88 – Парлак, 90+2 (пен)

В 25-м туре турецкой Суперлиги Бешикташ принимал Анкарагюджю, в стартовом составе которого на позиции левого вингера вышел динамовец Жерсон Родригес. Хозяева открыли счет уже на 6 минуте – Бурак Йылмаз уверенно реализовал пенальти.

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Под занавес поединка "орлы" забили второй гол. Хавбек сборной Сербии Адем Льяич, который вышел на замену, прекрасным ударом поразил ворота Анкарагюджю. У голкипера не было никаких шансов.

И все же команда динамовца забила один гол уже в компенсированное время. Домагой Вида сфолил против Жерсона, а Парлак переиграл Кариуса ударом с 11-метровой отметки. 2:1 – Бешикташ сохранил 5 место в таблице, а вот Анкарагюджю, который проиграл третий матч подряд, может по итогам тура оказаться на самом дне. Пока что столичная команда предпоследняя – 20 очков после 25 туров.

К слову, Жерсон Родригес стал лучшим в составе своей команды, получив 7.2 от Sofa Score (такая же оценка у еще двух игроков Анкарагюджю). Домагой Вида – худший в составе Бешикташа (6.3).

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