Жерсон Родригес: Переезд в Турцию – это новый вызов и шанс для моей карьеры

Нападающий Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому Динамо, убежден, что переезд в Турцию положительно повлияет на его карьеру.

"Мои цели действительно высоки. Я хочу стать одним из лучших футболистов в мире. Перед переходом я знал, в какой ситуации находится Анкарагюджю. Я пришел, чтобы помочь команде. Турецкая лига – действительно хороший чемпионат, думаю, это будет шанс для моей карьеры, новый вызов.

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Мы проиграли в прошлых матчах, в которых нам нужны были победы. Теперь мы должны выиграть у Бешикташа, хотим одержать три очка. Нам нужна эта победа, чтобы подняться в турнирной таблице. У нас будет высокая мотивация в этой игре, как и в предыдущих матчах. Мы все находимся здесь для достижения одной цели – сохранить команду в элите. Я думаю, у нас это получится", – цитирует Родригеса Timeturk.com.

Напомним, Жерсон Родригес будет выступать за Анкарагюджю до конца текущего сезона. Сейчас команда из столицы Турции занимает предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги. К спасительному 15 месту – 2 очка.

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