Кайоде прокомментировал разгромную победу Шахтера над Ботевом

Лига чемпионов — 18:48 162
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Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов
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На борту затонувшего самолета Салы обнаружено одно телоАнглия — 14:21 1171
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Ман Сити не без скандала приблизился к Ливерпулю, Месси спас Барселону, первое поражение ПСЖ: итоги евроуикендаМир — 13:42 355
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"Лужний виконав підкат – я порвав ахілл". Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну кар'єруИнтервью — 13:00 600
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Ман Сити – Арсенал: Гвардиола удивляет, Агуэро забивает даже лежа руками и объяснение, почему лондонцев не будет в топ-4Англия — 3 фев 1394
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