Кайоде прокомментировал разгромную победу Шахтера над Ботевом

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде считает, что команда уже готова к Лиге Европы.

"Очень счастлив, что мы достигли такого отличного результата. Играли хорошо и боролись до самого конца, хотя и соперник пытался показывать свои сильные качества.

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Это не слабый соперник, просто мы сегодня работали больше, были как одна команда и поэтому победили. Если говорить о состоянии, то к матчам Лиги Европы готовы.

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Я также сфокусирован на тренировках: мне необходимо бороться и за себя, чтобы быть сильнее, и за Шахтер", – цитирует Кайоде официальный сайт "горняков".