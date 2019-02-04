toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ

Кайоде прокомментировал разгромную победу Шахтера над Ботевом

17:34 190 Читати українською
Кайоде прокомментировал разгромную победу Шахтера над Ботевом
Кайоде забивает гол в ворота Ботева / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде считает, что команда уже готова к Лиге Европы.

"Очень счастлив, что мы достигли такого отличного результата. Играли хорошо и боролись до самого конца, хотя и соперник пытался показывать свои сильные качества.

Шахтер – Ботев – 6:1 – видео голов и обзор матча

Это не слабый соперник, просто мы сегодня работали больше, были как одна команда и поэтому победили. Если говорить о состоянии, то к матчам Лиги Европы готовы.

Фонсека похвалил молодежь после матча с Ботевом – порция комплиментов досталась воспитаннику Динамо

Я также сфокусирован на тренировках: мне необходимо бороться и за себя, чтобы быть сильнее, и за Шахтер", – цитирует Кайоде официальный сайт "горняков".

Товарищеские матчи

Шахтер - Ботев: Понедельник 04 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
6 : 1
Ботев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Товарищеские матчи Шахтер - Ботев Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Кальяри
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук