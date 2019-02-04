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Кайоде прокоментував розгромну перемогу Шахтаря над Ботевом

17:34 100 Читать на русском
Кайоде прокоментував розгромну перемогу Шахтаря над Ботевом
Кайоде забиває гол у ворота Ботева / ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде вважає, що команда вже готова до Ліги Європи.

"Дуже щасливий, що ми досягли такого відмінного результату. Грали добре і боролися до самого кінця, хоча і суперник намагався показувати свої сильні якості.

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Це не слабкий суперник, просто ми сьогодні працювали більше, були як одна команда і тому перемогли. Якщо говорити про стан, то до матчів Ліги Європи готові.

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Я також сфокусований на тренуваннях: мені необхідно боротися і за себе, щоб бути сильнішими, і за Шахтар", – цитує Кайоде офіційний сайт "гірників".

Товариські матчі

Шахтар - Ботев: Понеділок 04 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
6 : 1
Ботев
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Товариські матчі Шахтар Шахтар Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Шахтар - Ботев
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