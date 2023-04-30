Чемпионат Испании 2022/23, 32-й тур

Кадис – Валенсия – 2:1

Голы: Эскаланте, 39, Гвардиола, 46 – Лино, 51

Вильярреал – Сельта – 3:1

Голы: Джексон, 2, 12, Террац, 70 – Ларсен, 29

Нереализованный пенальти: Парехо, 26 (Вильярреал)

Эспаньол – Хетафе – начало в 19:30

Вальядолид – Атлетико – начало в 22:00

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Валенсия потерпела поражение от Кадиса, сведя на нет значение героической победы над Вальядолидом неделю назад. На 39-й минуте андалусийцы открыли счет в результате вбрасывания с аута и скидки вдоль ворот (ее замкнул Эскаланте), а через 49 секунд после старта второго тайма они забили второй раз. Эспино переиграл защитника и прострелил на линию вратарской под удар Гвардиоле. 2:0!

Ошибка голкипера на 51-й минуте позволила Лино сократить отставание в счете, однако развить успех не удалось. "Летучие мыши" лишь потревожили ударами головой в исполнении Диакаби и Лопеса, которые потянул Ледесма. В итоге, Кадис удержал свою победу и оторвался от зоны вылета на четыре очка, в то время как Валенсия осталась в двух зачетных баллах от нее.

Вильяреал в погоне за Лигой чемпионов одолел Сельту. Джексон в течение двенадцати минут оформил дубль и сделал серьезную заявку на победу. В середине тайма Парехо не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот, а через три минуты гости сократили. Запахло интригой, однако после перерыва Террац поставил жирную точку и принес своей команде 53 очка. От четвертой строчки, которая дает право на участие в самом престижном евротурнире, команду Кике Сетьена отделяет 5 баллов.

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