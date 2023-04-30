Чемпіонат Іспанії 2022/23, 32-й тур

Кадіс – Валенсія – 2:1

Голи: Ескаланте, 39, Гвардіола, 46 – Ліно, 51

Вільяреал – Сельта – початок о 17:15

Еспаньйол – Хетафе – початок о 19:30

Вальядолід – Атлетіко – початок о 22:00

Валенсія зазнала поразки від Кадіса, звівши нанівець значення героїчної звитяги над Вальядолідом тиждень тому. На 39-й хвилині андалусійці відкрили рахунок внаслідок вкидання з ауту та скидки вздовж воріт (її замкнув Ескаланте), а за 49 секунд після старту другого тайму вони забили вдруге. Еспіно переграв захисника й прострілив на лінію воротарського під удар Гвардіолі. 2:0!

Помилка голкіпера на 51-й хвилині дозволила Ліно скоротити відставання в рахунку, однак розвинути успіх не вдалося. "Кажани" лишень потривожили ударами головою у виконанні Діакабі та Лопеса, які потягнув Ледесма. У підсумку, Кадіс втримав свою перемогу й відірвався від зони вильоту на чотири очки, в той час як Валенсія залишилась у двох залікових балах від неї.

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