"Бело-зеленые" в матче 32-го тура Примеры разгромили "пчел". Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Худшая команда Ла Лиги – Эльче – устроила настоящую сенсацию, неожиданно обыграв крепкого середняка Райо Вальекано. Мадридцы оказались в затруднительном положении в середине первого тайма, когда за фол поле покинул Лежен.

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Хозяева сумели воспользоваться численным преимуществом еще до перерыва и уже в добавленное время открыли счет.

После отдыха Бойе и Фидель в течение минуты добили соперника, а затем Гумбау на кураже поставил жирную точку в матче. Несмотря на разгром Эльче остался на последней строчке турнирной таблицы. Валенсийцы сохраняют призрачные шансы остаться в элите: для этого необходимо одержать победы в последних шести матчах и надеяться на осечки конкурентов.

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