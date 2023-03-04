Реал Сосьедад продолжил серию неудач в чемпионате Испании, не сумев переиграть одного из аутсайдеров в матче-открытии 24-го тура Ла Лиги. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Поединок на Аноэте между Реал Сосьедадом и Кадисом имел большое турнирное значение для обеих команд. Баски держались в топ-4 и не покинули бы ее по итогам этого тура, но отрыв от пятой позиции (на ней засел Бетис) был небольшим – всего четыре очка. Андалусийцы же держались всего в двух пунктах от зоны вылета.

Матч оказался очень тяжелым для обоих коллективов. Подопечные Иманола Альгуасила, как и ожидалось, были активнее гостей – они владели мячом 73% игрового времени и нанесли вдвое больше ударов (14:6). Впрочем, это нельзя было назвать доминированием. "Желтая субмарина" держалась очень достойно.

По реально голевым моментам соперники шли на равных. Реал Сосьедад имел шанс на 45-й минуте, когда Карлос Фернандес вышел фактически один на один с Ледесмой и пробил в правый нижний угол – мяч прошел в считанных сантиметрах от ворот!

Кадис ответил выходом Рохера один на один с Ремиро на 67-й. Хавбек обошел голкипера и с острого угла покатил мяч в пустые, но попал в штангу!

В целом, на поле было больше напряжения и борьбы, чем острых эпизодов. Апогеем такого футбол стала тяжелая травма Фали на 80-й минуте. При борьбе за подачу со стандарта в полузащитника Кадиса влетело сразу два соперника – причем с разных сторон. В итоге, игра остановилась на 11 минут.

Врачам пришлось держать голову Фали, а затем фиксировать ему шею. На носилках его отправили прямо в карету скорой.

Несмотря на эту потерю, Кадис в конце встречи выглядел даже активнее. Только на последних минутах хозяева перехватили инициативу, создав несколько острых моментов, однако сейвы Ледесмы спасли "подводников".

В конце концов финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Печальные новости для Реал Сосьедада – баски одержали всего одну победу в последних шести матчах.

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