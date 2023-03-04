Реал Сосьєдад продовжив серію невдач у чемпіонаті Іспанії, не зумівши переграти одного з аутсайдерів у матчі-відкритті 24-го туру Ла Ліги. Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Аноеті між Реал Сосьєдадом і Кадісом мав велике турнірне значення для обох команд. Баски трималися в топ-4 і не покинули б її за підсумками цього туру, але відрив від п'ятої позиції (на ній засів Бетіс) був невеликим – всього чотири очки. Андалусійці ж тримались всього у двох пунктах від зони вильоту.

Матч виявився надзвичайно важким для обох колективів. Підопічні Іманола Альгуасіла, як і очікувалось, були активнішими за гостей – вони володіли м'ячем 73% ігрового часу й завдали вдвічі більше ударів (14:6). Втім, це не можна було назвати домінуванням. "Жовта субмарина" трималася дуже гідно.

За реально гольовими моментами суперники йшли на рівних. Реал Сосьєдад мав шанс на 45-й хвилині, коли Карлос Фернандес вийшов фактично віч-на-віч з Ледесмою й пробив у правий нижній кут – м'яч пройшов у лічених сантиметрах від воріт!

Кадіс відповів виходом Рохера на рандеву з Реміро в другому таймі. Хавбек обійшов голкіпера й з гострого кута покотив м'яч у порожні, але влучив у стійку!

В цілому, на полі було більше напруги й боротьби, ніж гострих епізодів. Апогеєм такого футбол стала важка травма Фалі на 80-й хвилині. При боротьбі за подачу зі стандарту в півзахисника Кадіса влетіло одразу два суперники – причому з різних сторін. У підсумку, гра зупинилась на 11 хвилин.

Лікарям довелося тримати голову Фалі, а потім фіксувати йому шию. На ношах його відправили прямо до карети швидкої.

Попри цю втрату, Кадіс наприкінці зустрічі виглядав навіть активніше. Лишень на останніх хвилинах господарі перехопили ініціативу, створивши кілька гострих моментів, однак сейви Ледесми врятували "підводників".

Зрештою фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Сумні новини для Реал Сосьєдада – баски здобули всього одну перемогу в останніх шести матчах.

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