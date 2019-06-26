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"Этот отпуск была одной из самых длинных за последние годы", – Кадар рассказал, когда вернется в Динамо

21:00 28 Читати українською
"Этот отпуск была одной из самых длинных за последние годы", – Кадар рассказал, когда вернется в Динамо
Тамаш Кадар / Футбол 24

Защитник Динамо Тамаш Кадар вернется в расположение команды 27 июня. Игрок поделился впечатлениями относительно отпуска.

"Мои ноги в порядке, жалоб нет. В четверг возвращаюсь в Динамо для прохождения медицинского обследования. Этот отпуск был одним из самых длинных за последние годы. Я получил дополнительный отдых из-за вызова в сборную.

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Как обычно, мы едем в Австрию на две недели, тренируемся в горах, набираемся сил на предстоящие месяцы. Потом вернемся в Киев и продолжим подготовку", – сказал Кадар Nemzeti Sport.

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