Кадар приєднається до Динамо 27 червня

Захисник Динамо Тамаш Кадар повернеться в розташування команди 27 червня.

"Мої ноги в порядку, скарг немає. У четвер повертаюся в Динамо для проходження медичного обстеження. Ця відпустка була однією з найдовших за останні роки. Я отримав додатковий відпочинок через виклик до збірної.

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Як завжди, ми їдемо до Австрії на два тижні, тренуємося в горах, набираємося сил на майбутні місяці. Потім повернемося до Києва і продовжимо підготовку", – сказав Кадар Nemzeti Sport.

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