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Динамо может отпустить лучшего бомбардира команды U-21 в Черноморец

20:20 248 Читати українською
Динамо может отпустить лучшего бомбардира команды U-21 в Черноморец
Денис Янаков / Сайт Динамо

Динамо вскоре может найти новую команду для одного из главных звезд молодежного состава.

Хавбек Денис Янаков близок к аренде в Черноморец, утверждает Динамомания.

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Сейчас клубы еще не подписали никаких документов, личный контракт игрока также не согласован. В сезоне 2019/20 Янаков забил 8 мячей в 16-ти матчах чемпионата U-21, занимая третье место в гонке бомбардиров. Именно 21-летний полузащитник является лучшим снайпером в своей команде.

К слову, Янаков уже имеет опыт выступлений на уровне Премьер-лиги – в сезоне 2018/19 он играл за Арсенал-Киев, но не смог отличиться ни одним мячом в 5 поединках. Черноморец встретил зимнюю паузу на десятой строчке Первой лиги.

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