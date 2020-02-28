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Динамо объявило о переходе Кадара в китайский клуб

09:24 54 Читати українською
Динамо объявило о переходе Кадара в китайский клуб
Тамаш Кадар / ФК Динамо

Киевское Динамо продало венгерского центрбека в клуб китайской Суперлиги Шаньдун Лунэн.

"Бело-синие" подтвердили переход защитника на своем официальном сайте. Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки.

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Тамаш Кадар выступал за Динамо с 2017 года после перехода из польского Леха. На его счету 66 матчей в УПЛ (0 голов), 8 матчей в кубковых национальных турнирах (1 гол) и 30 поединков (0 голов) в еврокубках в составе столичной команды.

Напомним, Кадар позволил себе открыто критиковать главного тренера Динамо Алексей Михайличенко, за что венгра сначала отправили в дубль, а затем выставили на трансфер.

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Главное Трансферы Динамо Киев Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Киев Динамо Киев
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