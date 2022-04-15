"Это был трудный матч для обеих команд. Мы знали, что происходит. Мы с Фейеноордом знали силу друг друга в атаке, ведь обе команды – атакующие. Однако, я думаю, что Фейеноорд сыграл немного опытнее, наказал нас за наши ошибки.

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Я не хочу сказать, что мы проиграли из-за второго гола. Это футбол. Мы совершили ошибку в первом тайме, и мы все несем за это ответственность. Надо учиться этому, это хорошая школа для нас.

Фейенорд показал нам больше опыта, умственного и футбольного. Они сделали все лучшее. Мы потерялись. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они продемонстрировали. Снимаю шляпу, атмосфера была фантастической. Мне понравился матч, мы постоянно слышали их, они толкали нас вперед. Но это футбол, ошибки случаются. К сожалению, идем дальше не мы, а Фейеноорд.

Команда пропустила быстрый первый гол. Ошибки случаются, но это не имеет значения. Мы получили ненужный гол, но все хотели идти дальше, боролись как команда. Этого не произошло и, к сожалению, мы не прошли.

Путь в четвертьфинал Лиги конференций – фантастическое путешествие. В прошлом году я играл в еврокубках с Либерецом, и это тоже было здорово. С такой командой отлично играть, я буду помнить это всю жизнь. Но наше путешествие не завершается, у нас впереди чемпионат, мы должны удерживать лидерство. И готовиться к следующему году. Мы стремимся занять первую строчку в лиге и бороться так, как Славия борется каждый год", – цитирует Качарабу официальный сайт Славии.

Напомним, Славия в ответном матче 1/4 финала ЛК на собственном поле уступила Фейеноорду со счетом 1:3 и по сумме двух матчей (4:6) вылетела из дальнейшего розыгрыша турнира. Именно украинец "привез" гол в свои ворота уже на второй минуте матча, а в добавленное время был удален за грубый подкат.

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