"Це був важкий матч для обох команд. Ми знали, що відбувається. Ми з Фейєнордом знали силу один одного в атаці, адже обидві команди – атакувальні. Однак, я думаю, що Фейєнорд зіграв трохи досвідченіше, покарав нас за наші помилки.

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Я не хочу сказати, що ми програли через другий гол. Це футбол. Ми зробили помилку у першому таймі і ми всі несемо за це відповідальність. Треба вчитися на цьому, це хороша школа для нас.

Фейєнорд показав нам більше досвіду, розумового та футбольного. Вони зробили все краще. Ми загубилися. Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку, яку вони продемонстрували. Знімаю капелюха, атмосфера була фантастичною. Мені сподобався матч, ми постійно їх чули, вони штовхали нас вперед. Але це футбол, помилки трапляються. На жаль, йдемо далі не ми, а Фейєнорд.

Команда пропустила швидкий перший гол. Помилки трапляються, але це не має значення. Ми отримали непотрібний гол, але ми всі хотіли йти далі, боролися як команда. Цього не сталось і, на жаль, ми не пройшли.

Шлях до чвертьфіналу Ліги конференцій – фантастична подорож. Минулого року я грав у єврокубках з Ліберецем, і це також було чудово. З такою командою чудово грати, я пам’ятатиму це все життя. Але наша подорож не завершується, у нас попереду чемпіонат, ми повинні утримувати лідерство. І готуватися до наступного року. Ми прагнемо посісти першу сходинку в лізі і боротися так, як Славія бореться щороку", – цитує Качарабу офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, Славія у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛК на власному полі поступилась Фейєнорду з рахунком 1:3 і за сумою двох матчів (4:6) вилетіла з подальшого розіграшу турніру. Саме українець "привіз" гол у свої ворота вже на другій хвилині матчу, а у доданий час був вилучений за грубий підкат.

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