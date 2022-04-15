В четвертьфинале третьего по силе евротурнира состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/4 финала, ответные матчи

Рома – Буде-Глимт – 4:0

Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49

Славия Прага – Фейенорд – 1:3

Голы: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Синистерра, 78

Удаление: Качараба, 90+4 (Славия, красная карточка)

ПАОК – Марсель – 0:1

Гол: Пайе, 34

Лестер оформил камбек против ПСВ и стал первым полуфиналистом Лиги конференций – Роджерс угадал с "джокерами"

Рома в матче с Буде-Глимт должна была идти вперед с первых секунд – поражение в первом поединке (1:2) заставляло подопечных Жозе Моуринью к активным действиям. План португальца сработал: уже на 5-й минуте Абрахам вывел "волков" вперед, а к середине тайма норвежцы "горели" 0:3 – Дзаньоло оформил дубль. Сразу после перерыва Никола забил в третий раз и шансы на успех норвежцев окончательно рассыпались, как карточный домик.

Боевая ничья Славии и Фейенорда (3:3) в первом матче обещала увлекательную дуэль в столице Чехии. В составе хозяев с первых минут вышли сразу два украинца – Тарас Качараба и Максим Таловеров. Ошибка первого у своих ворот привела к голу уже на первых секундах, однако Славия еще до 15 минуты восстановила статус-кво.

После перерыва Дессер поставил пражан в затруднительное положение, оформив дубль. А в конце матча третий гол в ворота Славии завершил ее сказочный поход в нынешнем розыгрыше еврокубков. Уже в добавленное время снова отличился Качараба – Тарас получил красную карточку за грубый подкат, однако на ход игры его удаление никак не повлияло.

Марселю в ответном матче с ПАОКом вполне хватало ничьей (домашний поединок французы выиграли со счетом 2:1). Однако еще в первом тайме Пайе добавил покоя болельщикам, забив незадолго до перерыва. Этот гол стал единственным во встрече – дальше идут французы.

Аталанта проиграла Лейпцигу и вылетела из Лиги Европы – Малиновский мог спасти, но упустил последний шанс на ЛЧ