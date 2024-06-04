Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер оценил свою игру и игру команды в контрольном матче с Украиной (0:0).

Нойер не играл за сборную Германии с ЧМ-2022, а против Украины вернулся в старт. "Прекрасное ощущение снова быть в команде. Мне не хватало сборной. К сожалению, выиграть не удалось.

У нас было достаточно шансов, не хватило эффективности. Из положительного – мы надежно отыграли в обороне и даже после многих замен сохранили структуру и продолжили доминировать", – сказал Мануэль.

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В телевизионном интервью для ARD возник курьез. Нойеру задали вопрос, он начал отвечать, но репортерша сразу его перебила из-за технических проблем. Голкипер на мгновение поймал шок, но продолжил свою мысль.

Нойер допустил грубую ошибку, когда на 88-й минуте неудачно выбил мяч в центре поля. Это привело к голу, но Довбик с паса Ярмоленко забил из офсайда. Ману объяснил ситуацию:

"Я вообще не видел Ярмоленко слева. Очевидная ситуация. Я сразу понял, что отброшу налево. Только потом я увидел там соперника. К счастью, я не выключился, а гол отменили из-за офсайда".

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