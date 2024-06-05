"В СК Днепр-1 до сих пор не закрыта зарплата за февраль месяц. Премиальные обещали еще за вице-чемпионство, это еще позапрошлый сезон – не выплатили. Долги по зарплате и премиальным игрокам, которые уже покинули клуб, также не выплатили. И я сомневаюсь, что выплатят.

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И на десерт – СК Днепр-1 придется в очень срочном порядке также решать вопрос очередного трансферного бана. Так, СК Днепр-1 снова получил бан – они пока не могут регистрировать новых игроков из-за старых задолженностей", – рассказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в прошлом сезоне днепряне также не могли подписывать новичков из-за проблем с задолженностью перед футболистами и экс-тренером Александром Кучером.

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