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Мбаппе проверили на коронавирус – известны предварительные выводы врачей

22:08 256 Читати українською
Мбаппе проверили на коронавирус – известны предварительные выводы врачей
Килиан Мбаппе / Фото Sky Sports

У звездного нападающего ПСЖ заподозрили коронавирус.

 

У Килиана Мбаппе взяли анализы для проверки на коронавирус, сообщает lequipe.

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Сначала 21-летнему нападающему диагностировали обычную простуду, позже наставник парижан Тухель заявил, что у француза ангина. Результаты анализов будут известны 11 марта, но врачи уже склоняются к версии с ангиной.

Напомним, Мбаппе пропустил последние две тренировки ПСЖ перед ответным матчем ЛЧ против Боруссии Д.

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Теги
коронавирус Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ - Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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