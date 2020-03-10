Мбаппе проверили на коронавирус – известны предварительные выводы врачей

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Аталанта феерически перестреляла Валенсию и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – Малиновский помог оформить покер
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Вольфсбург – Шахтер: поединок Лиги Европы состоится за закрытыми дверямиЛига Европы — 16:12 451
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