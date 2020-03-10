Мбаппе проверили на коронавирус – известны предварительные выводы врачей

У звездного нападающего ПСЖ заподозрили коронавирус.

У Килиана Мбаппе взяли анализы для проверки на коронавирус, сообщает lequipe.

ПСЖ – Боруссия Д: Тухель оценил кадровую ситуацию – участие Мбаппе в матче Лиги чемпионов остается под вопросом

Сначала 21-летнему нападающему диагностировали обычную простуду, позже наставник парижан Тухель заявил, что у француза ангина. Результаты анализов будут известны 11 марта, но врачи уже склоняются к версии с ангиной.

Напомним, Мбаппе пропустил последние две тренировки ПСЖ перед ответным матчем ЛЧ против Боруссии Д.

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