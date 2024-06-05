"Сине-желтые" продолжают подготовку к чемпионату Европы, который пройдет на полях Германии.

После ничьей с Германией (0:0) игроки, которые не принимали участия в матче, выполнили беговую работу на поле уже после финального свистка, сообщает официальный сайт УАФ. В отеле команду ждал Андрей Лунин, который после финала Лиги чемпионов наконец присоединился к национальной команде.

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В среду, 4 июня, вышеупомянутая группа игроков, дополнена голкиперами Георгием Бущаном и Андреем Луниным, провела завершающую тренировку, чтобы получить нагрузку, равноценную игровой. Другие игроки имели возможность отдохнуть и восстановиться.

После обеда "сине-желтые" встретились с директором УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который специально прибыл в расположение сборной Украины, чтобы рассказать тренерскому штабу и игрокам о судейских нововведениях на финальном турнире Евро-2024.

Впоследствии национальная команда Украины вылетела из аэропорта Нюрнберга в Варшаву, где уже сегодня, 5 июня, начнет второй тренировочный сбор.

Напомним, впереди у команды Сергея Реброва еще два спарринга – 7 июня с Польшей и 11 июня с Молдовой.

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