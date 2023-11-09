"Не могу сказать, что Заря однозначный фаворит игры, но преимуществ у украинской команды больше: у них немалый опыт игры в еврокубках за последние годы, луганчане будут играть пусть и формально, но на домашнем поле, к которому уже должны были привыкнуть, адаптироваться, а самое главное – Заря сейчас находится в тонусе, имеет постоянную игровую практику в официальных матчах.

Кривенцов оценил шансы Зари против Маккаби Тель-Авив, поставив под сомнение слухи о неготовности израильтян

Маккаби свой последний матч сыграл аж 5 октября, то есть более месяца назад, их нужно брать тепленькими, как говорится. Чем команда из Израиля занималась более месяца времени, в каком функциональном состоянии их игроки – никому неизвестно. Но то, что Маккаби больше месяца не играл из-за военных действий на Ближнем Востоке, не должно расхолаживать игроков Зари. Они должны быть максимально собранными, сконцентрированными. Кривенцов должен настроить команду на непростую игру.

Робби Кин – главная звезда Маккаби. Но он – тренер, и на поле своим подопечным не поможет. Если бы Кин играл, а не тренировал, то именно израильтян я бы назвал фаворитами игры. К счастью для Зари, ирландец с профессиональными выступлениями уже завязал.

Не люблю быть в роли прогнозиста, но... Скажу так, Заря, по моему мнению, минимально победит. Как правило, луганская команда свои моменты имеет, создает и реализует", – сказал Езерский в комментарии Українському футболу.

Напомним, дуэль между Зарей и Маккаби состоится уже сегодня, 9 ноября, в польском Люблине. Начало встречи в 22:00.

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