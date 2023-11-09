"Не можу сказати, що Зоря однозначний фаворит гри, але переваг в української команди більше: у них чималий досвід гри в єврокубках за останні роки, луганці гратимуть нехай і формально, але на домашньому полі, до якого вже мали звикнути, адаптуватися, а найголовніше – Зоря зараз перебуває в тонусі, має постійну ігрову практику в офіційних матчах.

Кривенцов оцінив шанси Зорі проти Маккабі Тель-Авів, поставивши під сумнів чутки про неготовність ізраїльтян

Маккабі свій останній матч зіграв аж 5 жовтня, тобто понад місяць тому, їх потрібно брати тепленькими, як-то кажуть. Чим команда з Ізраїлю займалась понад місяць часу, в якому функціональному стані їх гравці ‒ нікому невідомо. Але те, що Маккабі понад місяць не грав через військові дії на Ближньому Сході, не повинно розхолоджувати гравців Зорі. Вони повинні бути максимально зібраними, сконцентрованими. Кривенцов має налаштувати команду на непросту гру.

Роббі Кін – головна зірка Маккабі. Але він – тренер, і на полі своїм підопічним не допоможе. Якби Кін грав, а не тренував, то саме ізраїльтян я б назвав фаворитами гри. На щастя для Зорі, ірландець з професійними виступами вже зав'язав.

Не люблю бути в ролі прогнозиста, але... Скажу так, Зоря, на мою думку, мінімально переможе. Як правило, луганська команда свої моменти має, створює та реалізує", – сказав Єзерський у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, дуель між Зорею та Маккабі відбудеться вже сьогодні, 9 листопада, у польському Любліні. Початок зустрічі о 22:00.

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