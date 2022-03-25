Нападающий "лунных звезд" Бурак Йылмаз принял решение повесить бутсы на гвоздь в сборной. Сейчас ему 36 лет.

Накануне Турция уступила Португалию в полуфинале плей-офф квалификации на Мундиаль. Когда счет был 2:1 в пользу "селесао", турки согласились уравнять ситуацию на табло с пенальти, но его не реализовал Йылмаз.

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После драмы с 11-метровым и вылетом из отбора Бурак решил объявить о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он объявил в интервью сразу после матча с португальцами.

Заметим, форвард является настоящим ветераном "лунных звезд": в сборной начал карьеру в 2006 году и с тех пор наиграл 77 поединков, отличился 31 голом и 8 результативными передачами.