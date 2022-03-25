Нападник "місячних зірок" Бурак Їлмаз ухвалив рішення повісити бутси на цвях у збірній. Зараз йому 36 років.

Бурак Їлмаз не стримав сліз після вильоту від Португалії / Getty Images

Напередодні Туреччина поступилась Португалії у півфіналі плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Коли рахунок був 2:1 на користь "селесао", турки мали згоду зрівняти ситуацію на табло з пенальті, але його не реалізував Їлмаз.

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Після драми з 11-метровим і вильотом з відбору Бурак вирішив оголосити про завершення кар'єри в національній команді. Про це він оголосив в інтерв'ю одразу після матчу з португальцями.

Зауважимо, форвард є справжнім ветераном "місячних зірок": у збірній розпочав кар'єру у 2006 році й відтоді награв 77 поєдинків, в яких відзначився 31 голом і 8 результативними передачами.

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